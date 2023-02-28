Shakhzod Akromov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Akromov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhzod Akromov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhzod Akromov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhzod Akromov 7 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шахзод Акромов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhzod Akromov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shakhzod Akromov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Shakhzod Akromov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shakhzod Akromov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhzod Akromov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shakhzod Akromov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhzod Akromov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Nasaf Qarshi

Shakhzod Akromov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhzod Akromov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Shakhzod Akromov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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