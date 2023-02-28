Shakhzod Azmiddinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Azmiddinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhzod Azmiddinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhzod Azmiddinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhzod Azmiddinov 7 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азмиддинов Шахзод şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhzod Azmiddinov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Shakhzod Azmiddinov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Shakhzod Azmiddinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhzod Azmiddinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shakhzod Azmiddinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhzod Azmiddinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor U21

1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

Shakhzod Azmiddinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhzod Azmiddinov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Shakhzod Azmiddinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.