Shakhzod Gafurbekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Gafurbekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shakhzod Gafurbekov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shakhzod Gafurbekov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shakhzod Gafurbekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Gafurbekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shakhzod Gafurbekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Gafurbekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhzod Gafurbekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhzod Gafurbekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhzod Gafurbekov 19 Eylül 1998 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шахзод Гафурбеков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhzod Gafurbekov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Shakhzod Gafurbekov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shakhzod Gafurbekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhzod Gafurbekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Shakhzod Gafurbekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhzod Gafurbekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Metallurg Bk.

Shakhzod Gafurbekov kimdir

Shakhzod Gafurbekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhzod Gafurbekov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shakhzod Gafurbekov nereli

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