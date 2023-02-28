Shakhzod Nematzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Nematzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shakhzod Nematzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shakhzod Nematzhonov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shakhzod Nematzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Nematzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shakhzod Nematzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Nematzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhzod Nematzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhzod Nematzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhzod Nematzhonov 6 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhzod Nematzhonov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad U21 futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Shakhzod Nematzhonov'nin Metallurg Bekabad U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shakhzod Nematzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhzod Nematzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Shakhzod Nematzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhzod Nematzhonov kimdir

Shakhzod Nematzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhzod Nematzhonov şuan Metallurg Bekabad U21 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Shakhzod Nematzhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shakhzod Nematzhonov nereli

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