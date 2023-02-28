Shakhzod Toirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Toirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhzod Toirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhzod Toirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhzod Toirov 27 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шахзод Тоиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhzod Toirov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Shakhzod Toirov'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shakhzod Toirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhzod Toirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shakhzod Toirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhzod Toirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

Shakhzod Toirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhzod Toirov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Shakhzod Toirov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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