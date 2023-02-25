Shakhzod Ubaydullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhzod Ubaydullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhzod Ubaydullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhzod Ubaydullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhzod Ubaydullaev 2 Mart 1998 tarihinde Kosonsoy şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шаҳзод Умид оглы Убайдуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhzod Ubaydullaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shakhzod Ubaydullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Shakhzod Ubaydullaev'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shakhzod Ubaydullaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/shahzodubaydullayev10?igshid=ud4yhlaha1t3

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Shakhzod Ubaydullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhzod Ubaydullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Shakhzod Ubaydullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhzod Ubaydullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mash'al

1 Temmuz 2018 yılında FK Andijon

23 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

13 Ocak 2021 yılında Soligorsk

15 Temmuz 2021 yılında Energetik-BGU

31 Aralık 2021 yılında Soligorsk

1 Şubat 2022 yılında Neftchi

31 Aralık 2022 yılında Soligorsk

Shakhzod Ubaydullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhzod Ubaydullaev şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shakhzod Ubaydullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mash'al Mubarek (-2017)

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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