Shakir Seyidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakir Seyidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakir Seyidov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakir Seyidov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakir Seyidov 31 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Şakir Mirseyid oğlu Seyidov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakir Seyidov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NGF Management yapmaktadır. Shakir Seyidov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shakir Seyidov'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shakir Seyidov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakir Seyidov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shakir Seyidov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakir Seyidov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

1 Mart 2022 yılında Daugavpils

30 Haziran 2022 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

30 Haziran 2023 yılında Sabah FK

Shakir Seyidov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakir Seyidov şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Shakir Seyidov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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