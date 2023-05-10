Shakira küllerinden doğdu, en yakışıklı ismi kaptı! Ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı

Shakira küllerinden doğdu, en yakışıklı ismi kaptı! Ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ünlü oyuncu Tom Cruise'a olan ilgisiyle gündemde. İşte detaylar...

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Shakira küllerinden doğdu, en yakışıklı ismi kaptı! Ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı

Shakira küllerinden doğdu, en yakışıklı ismi kaptı! Ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ünlü oyuncu Tom Cruise'a olan ilgisiyle gündemde. İşte detaylar...

Shakira, Tom Cruise'un yeni filmi Mission

SHAKİRA İSTANBUL'A GELDİ!

İddialara göre Shakira, Tom Cruise'un yeni filmi Mission: Impossible 7'nin çekimleri için İstanbul'a geldiği sırada birlikte yemek yediler ve görüşmeleri oldukça samimi geçti. Ayrıca Shakira, Formula 1 Türkiye Grand Prix'i sırasında da pistte yer aldı ve araç sürdü. Pistte bir araç alev alınca, sürücü ve ekibi hızlı bir şekilde aracı terk etmek zorunda kaldı. Olayın ardından Shakira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda, herkes güvende, sezonun geri kalanına devam edelim" ifadelerini kullandı. Shakira'nın Formula 1 heyecanı ise hayranları tarafından olumlu karşılandı ve gösterdiği cesaret takdirle karşılandı. İşte diğer ayrıntılar...

Mission: Impossible 7'

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle bitiren Gerard Pique ile boşandıktan sonra zor zamanlar geçirdi. Shakira, intikam almak için yapımcısı ile işbirliği yaparak yeni yılda çıkardıkları şarkının sözlerinde bu ihanete yer verdi. Çiftin Milan ve Sasha isimli oğullarının velayeti Shakira'da kaldı ve şarkıcı, Miami'deki 750 metrekarelik bir eve taşındı. Ancak Shakira son zamanlarda, ünlü aktör Tom Cruise ile Miami'deki Formula 1 yarışlarında keyifli bir şekilde görüntülendi. İkilinin arasında yeni bir aşk doğup doğmadığı sorusu akıllara gelirken, her ikisi de konu hakkında açıklama yapmadı.

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