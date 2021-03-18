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  3. Shaktar Donetsk- Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Shaktar Donetsk- Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçında Shaktar Donetsk evinde Roma ile karşı karşıya gelecek. Peki Shaktar Donetsk- Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Shaktar Donetsk- Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibi 3-0'lık skorla geçen Roma, Shaktar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. 

SHAKTAR DONETSK - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Shaktar Donetsk ile Roma  arasında oynanacak olan maç bu akşam (18 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 20.55'de başlayacak. NSK Olimpiyskiy'de oynanacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi  İspanyol hakem  Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ve Roberto Diaz  yapacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk :Trubin; Dodo, Matvienko, Vitao, Ismaily; Maycon; Tete; Marlos, Patrick, Taison; Moraes.

Roma: Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.

Tayfun Altuntaş
Editör
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