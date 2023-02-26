Shalev Desta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shalev Desta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shalev Desta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shalev Desta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shalev Desta 7 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שלו דסתה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shalev Desta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shalev Desta'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shalev Desta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shalev Desta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shalev Desta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shalev Desta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kiryat Shmona

Shalev Desta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shalev Desta şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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