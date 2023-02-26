Shalva Burjanadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shalva Burjanadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shalva Burjanadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shalva Burjanadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shalva Burjanadze 29 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da შალვა ბურჯანაძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shalva Burjanadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Shalva Burjanadze'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shalva Burjanadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shalva Burjanadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shalva Burjanadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shalva Burjanadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Kutaisi

22 Mart 2018 yılında Merani Martvili

10 Ağustos 2018 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2019 yılında Samgurali

Shalva Burjanadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shalva Burjanadze şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Shalva Burjanadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.