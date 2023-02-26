Shalva Ekvtimishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shalva Ekvtimishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shalva Ekvtimishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shalva Ekvtimishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shalva Ekvtimishvili 5 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da შალვა ექვთიმიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shalva Ekvtimishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Shalva Ekvtimishvili'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shalva Ekvtimishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shalva Ekvtimishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shalva Ekvtimishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shalva Ekvtimishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Metallurgist II

1 Ağustos 2013 yılında Metalurgi R.

1 Ağustos 2015 yılında WIT Georgia

1 Ağustos 2018 yılında Shukura

14 Ocak 2020 yılında ara verdi

28 Şubat 2020 yılında Shukura

1 Şubat 2022 yılında FC Samtredia

Shalva Ekvtimishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shalva Ekvtimishvili şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Shalva Ekvtimishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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