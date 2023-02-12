Shamal George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamal George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shamal George kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shamal George ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shamal George kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamal George Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shamal George

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shamal George adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shamal George Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shamal George 6 Ocak 1998 tarihinde Wirral şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shamal George Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Shamal George, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shamal George'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Shamal George Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shamalgeorge/

Shamal Georgeboyu ve yaşı kaç

Shamal George Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shamal George isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Shamal George Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shamal George futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool U23

1 Ağu 2017 yılında Carlisle United

1 Ocak 2018 yılında Liverpool U23

24 Temmuz 2018 yılında Tranmere Rovers

1 Ocak 2019 yılında Liverpool U23

2 Eylül 2019 yılında Marine FC

1 Ocak 2020 yılında Liverpool U23

28 Ağu 2020 yılında Colchester Utd.

23 Temmuz 2022 yılında Livingston FC

Shamal George kimdir

Shamal George Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shamal George şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liverpool FC (2009-2017)

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Shamal George nereli

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