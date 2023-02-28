Shamil Gasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamil Gasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shamil Gasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shamil Gasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shamil Gasanov 30 Temmuz 1993 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гасанов Шамиль Асхабович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shamil Gasanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Shamil Gasanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shamil Gasanov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shamil Gasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shamil Gasanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shamil Gasanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shamil Gasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Krasnodar-2000

1 Temmuz 2010 yılında Zenit Moskau

1 Temmuz 2012 yılında FK Podolje

1 Temmuz 2013 yılında Anzhi II

1 Temmuz 2014 yılında Anzhi 2

1 Temmuz 2015 yılında Anji Mahaçkale

15 Ağustos 2017 yılında Tromsø IL

31 Ocak 2018 yılında Enisey

16 Şubat 2019 yılında Baltika

30 Haziran 2019 yılında Enisey

17 Ocak 2020 yılında Chaika Pes.

1 Ağustos 2020 yılında Legion-Dinamo

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Makhach.

25 Ocak 2023 yılında Surkhon

Shamil Gasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shamil Gasanov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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