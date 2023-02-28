Shamit Shome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamit Shome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shamit Shome kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shamit Shome ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shamit Shome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamit Shome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shamit Shome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamit Shome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shamit Shome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shamit Shome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shamit Shome 5 Eylül 1997 tarihinde Edmonton, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Banglades uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shamit Shome Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Shamit Shome, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shamit Shome'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Shamit Shome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shamit Shome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Shamit Shome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shamit Shome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Edmonton Res

12 Şubat 2016 yılında FC Edmonton

4 Ocak 2017 yılında Gen. Adidas

13 Ocak 2017 yılında Montreal

4 Ocak 2021 yılında FC Edmonton

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

5 Nisan 2022 yılında Forge FC

6 Nisan 2022 yılında FC Edmonton

30 Kasım 2022 yılında Forge FC

31 Ocak 2023 yılında Cavalry FC

Shamit Shome kimdir

Shamit Shome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shamit Shome şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shamit Shome Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Shamit Shome nereli

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