Shamsuddeen Sani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shamsuddeen Sani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shamsuddeen Sani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shamsuddeen Sani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shamsuddeen Sani 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shamsuddeen Sani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shamsuddeen Sani'nin Besëlidhja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Shamsuddeen Sani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shamsuddeen Sani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2022 yılında FK Kukësi U21
31 Ocak 2023 yılında Besëlidhja
30 Haziran 2023 yılında FK Kukësi U21
Shamsuddeen Sani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shamsuddeen Sani şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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