Shane Blaney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Blaney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Blaney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Blaney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Blaney 20 Ocak 1999 tarihinde Letterkenny, Donegal şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Blaney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Ireland yapmaktadır. Shane Blaney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shane Blaney'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Shane Blaney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shane Blaney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shane Blaney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Blaney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Finn Harps

16 Ocak 2018 yılında Doncaster Rov.

24 Temmuz 2018 yılında Tamworth

14 Eylül 2018 yılında Doncaster Rov.

10 Ekim 2018 yılında Grantham

10 Kasım 2018 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

Shane Blaney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Blaney şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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