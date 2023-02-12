Shane Sutherland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Sutherland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Sutherland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Sutherland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Sutherland 23 Ekim 1990 tarihinde Wick şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Sutherland Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shane Sutherland, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Shane Sutherland'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Shane Sutherland Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shane Sutherland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shane Sutherland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Sutherland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2009 yılında Inverness Cal.

1 Ocak 2010 yılında Elgin City

1 Nisan 2010 yılında Inverness Cal.

20 Temmuz 2013 yılında Elgin City

1 Temmuz 2015 yılında Peterhead FC

1 Temmuz 2016 yılında Elgin City

29 Ocak 2019 yılında Peterhead FC

1 Temmuz 2019 yılında Elgin City

1 Temmuz 2020 yılında Inverness Cal.

Shane Sutherland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Sutherland şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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