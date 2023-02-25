Shanglin Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shanglin Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shanglin Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shanglin Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shanglin Li 15 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李尚霖 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shanglin Li Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Shanglin Li'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shanglin Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shanglin Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shanglin Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shanglin Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD Rongch. Res.

1 Ocak 2019 yılında CD Rongcheng

12 Nisan 2021 yılında SX Longjin

31 Aralık 2021 yılında CD Rongcheng

29 Nisan 2022 yılında JN Xingzhou

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Shanglin Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shanglin Li şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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