Shangyuan Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shangyuan Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shangyuan Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shangyuan Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shangyuan Wang 2 Haziran 1993 tarihinde Zhengzhou, Henan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王上源 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shangyuan Wang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shangyuan Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 28 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Shangyuan Wang'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Shangyuan Wang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wangshangyuan12/

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Shangyuan Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shangyuan Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Shangyuan Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shangyuan Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2013 yılında Club Brugge

27 Şubat 2015 yılında GZ Evergrande

30 Haziran 2018 yılında HN Jianye

31 Aralık 2018 yılında GZ Evergrande

28 Şubat 2019 yılında HN Jianye

Shangyuan Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shangyuan Wang şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shangyuan Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jingtie Locomotive (08/2006-04/2009), Beijing Yicheng BTV Sangao (ab 08/2009)

Çin takımında 14 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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