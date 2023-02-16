Shaocong Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaocong Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaocong Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaocong Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaocong Wu 20 Mart 2000 tarihinde Henan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴少聪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaocong Wu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Shaocong Wu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbul Başakşehir FK futbol takımında oynamaktadır. İstanbul Başakşehir FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shaocong Wu'nin İstanbul Başakşehir FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shaocong Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaocong Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaocong Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaocong Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında BJ BSU Res.

30 Mart 2018 yılında Shimizu S-Pulse

11 Temmuz 2018 yılında Kyoto Sanga

2 Ocak 2019 yılında Shimizu S-Pulse

2 Şubat 2019 yılında GuaZ FC Res.

27 Mart 2019 yılında Kyoto Sanga

22 Temmuz 2019 yılında GuaZ FC Res.

28 Temmuz 2019 yılında GZ Evergrande

12 Ocak 2023 yılında Başakşehir

Shaocong Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaocong Wu şuan İstanbul Başakşehir FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shaocong Wu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 3 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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