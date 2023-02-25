Shaowen Liang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaowen Liang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaowen Liang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaowen Liang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaowen Liang 12 Haziran 2002 tarihinde Weinan, Shaanxi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 梁少文 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaowen Liang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shaowen Liang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Shaowen Liang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Shaowen Liang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaowen Liang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaowen Liang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaowen Liang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2019 yılında BJ Guoan

24 Temmuz 2020 yılında BJ Guoan U19

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan

Shaowen Liang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaowen Liang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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