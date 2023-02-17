Shaoziyang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaoziyang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaoziyang Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaoziyang Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaoziyang Liu 11 Aralık 2003 tarihinde Wenzhou, Zhejiang şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘邵子洋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaoziyang Liu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Shaoziyang Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shaoziyang Liu'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shaoziyang Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaoziyang Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaoziyang Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaoziyang Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nama Sports

1 Haziran 2019 yılında WH 3Towns Youth

1 Temmuz 2019 yılında AE JM Gené U19

30 Haziran 2021 yılında WH 3Towns Youth

1 Temmuz 2021 yılında WH 3 Towns U19

1 Ocak 2022 yılında FC Bayern II

1 Şubat 2022 yılında A. Klagenfurt

31 Ocak 2023 yılında FC Bayern II

4 Şubat 2023 yılında Grazer AK 1902

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

Shaoziyang Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaoziyang Liu şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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