Shapi Suleymanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shapi Suleymanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shapi Suleymanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shapi Suleymanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shapi Suleymanov 16 Aralık 1999 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Magomed-Shapi Suleymanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shapi Suleymanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shapi Suleymanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shapi Suleymanov'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shapi Suleymanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shapi_777/

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Shapi Suleymanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shapi Suleymanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Shapi Suleymanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shapi Suleymanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2017 yılında Krasnodar

8 Eylül 2021 yılında Giresunspor

30 Haziran 2022 yılında Krasnodar

17 Ağustos 2022 yılında H. Beer Sheva

30 Haziran 2023 yılında Krasnodar

Shapi Suleymanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shapi Suleymanov şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Shapi Suleymanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

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