Shaqir Haruni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaqir Haruni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaqir Haruni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaqir Haruni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaqir Haruni 27 Mayıs 1999 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaqir Haruni Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shaqir Haruni'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaqir Haruni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaqir Haruni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaqir Haruni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaqir Haruni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2017 yılında KF Korabi

8 Şubat 2018 yılında Flamurtari FC

1 Eylül 2020 yılında KF Oriku

1 Temmuz 2021 yılında Labëria

1 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Shaqir Haruni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaqir Haruni şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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