Shaquill Sno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaquill Sno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaquill Sno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaquill Sno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaquill Sno 5 Ocak 1996 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaquill Sno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Shaquill Sno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shaquill Sno'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaquill Sno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaquill Sno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaquill Sno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaquill Sno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2013 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Almere City U21

1 Temmuz 2017 yılında Telstar

14 Şubat 2020 yılında Aalesund

6 Ağustos 2021 yılında Lok. Plovdiv

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FC Botosani

18 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Shaquill Sno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaquill Sno şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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