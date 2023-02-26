Shaquille Abrahams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaquille Abrahams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaquille Abrahams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaquille Abrahams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaquille Abrahams 11 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaquille Abrahams Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shaquille Abrahams'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaquille Abrahams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaquille Abrahams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaquille Abrahams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaquille Abrahams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında Cape Town City

19 Temmuz 2017 yılında All Stars

30 Haziran 2018 yılında Cape Town City

21 Ocak 2020 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2020 yılında Cape Town City

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Bizana Pondo

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Shaquille Abrahams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaquille Abrahams şuan Chippa United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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