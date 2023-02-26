Sharif Kaiuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sharif Kaiuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sharif Kaiuf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sharif Kaiuf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sharif Kaiuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sharif Kaiuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sharif Kaiuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sharif Kaiuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sharif Kaiuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sharif Kaiuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sharif Kaiuf 25 Haziran 2001 tarihinde Isfiya şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שריף כיוף şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sharif Kaiuf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sharif Kaiuf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sharif Kaiuf'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sharif Kaiuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sharif Kaiuf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Sharif Kaiuf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sharif Kaiuf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Maccabi Haifa

5 Kasım 2020 yılında H. Kfar Shalem

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Haifa

14 Eylül 2021 yılında Hapoel Afula

30 Haziran 2022 yılında Maccabi Haifa

18 Ağustos 2022 yılında Hapoel Afula

18 Ocak 2023 yılında Maccabi Haifa

Sharif Kaiuf kimdir

Sharif Kaiuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sharif Kaiuf şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Isfiya (2009-10)
Ironi Nesher (2010-2013)
Maccabi Haifa (2013 - )

Sharif Kaiuf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Sharif Kaiuf nereli

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