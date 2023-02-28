Sharif Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sharif Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sharif Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sharif Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sharif Ramirez 13 Mart 2003 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Sharif Aaron Ramírez Naupari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sharif Ramirez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sharif Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sharif Ramirez'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sharif Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sha_ramirez10/

http://www.facebook.com/sharif.ramirez.1

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Sharif Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sharif Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Sharif Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sharif Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cienciano

Sharif Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sharif Ramirez şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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