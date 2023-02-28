Sharof Mukhitdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sharof Mukhitdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sharof Mukhitdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sharof Mukhitdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sharof Mukhitdinov 14 Temmuz 1997 tarihinde Jizzakh şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шароф Нияткуль оглы Муҳитдинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sharof Mukhitdinov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sharof Mukhitdinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sharof Mukhitdinov'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sharof Mukhitdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sharof Mukhitdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sharof Mukhitdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sharof Mukhitdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nasaf Qarshi

20 Şubat 2021 yılında Pakhtakor

26 Ocak 2022 yılında Nasaf Qarshi

13 Şubat 2023 yılında Sanat Naft

Sharof Mukhitdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sharof Mukhitdinov şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Sharof Mukhitdinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 16 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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