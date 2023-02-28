Sharofiddin Shobirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sharofiddin Shobirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sharofiddin Shobirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sharofiddin Shobirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sharofiddin Shobirov 8 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шарофиддин Шобиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sharofiddin Shobirov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 3 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Sharofiddin Shobirov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sharofiddin Shobirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sharofiddin Shobirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sharofiddin Shobirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sharofiddin Shobirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Surkhan U21

3 Mayıs 2021 yılında Surkhon

Sharofiddin Shobirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sharofiddin Shobirov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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