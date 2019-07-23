Sharon Stone Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHARON STONE KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Mart.1957

Sharon Stone kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu, Diplomat

Sharon Stone doğum yeri : Meadville, Pennsylvania, A.B.D.

SHARON STONE BİYOGRAFİSİ

Temel İçgüdü sayesinde bütün dünya tarafından tanınan Amerika’lı sinema oyuncusu. Casino’daki rolü ile Altın Küre ödülü kazanmış olan Stone, Playboydergisi tarafından 20. yy’ın en seksi 25 kadınından birisi olarak gösterilmiştir.

Sharon Yvonne Stone, 10 Mart 1957 tarihinde, Dorothy ve Joseph Stone çiftinin dört çocuğundan ikincisi olarak, Meadville, Pennsylvania, A.B.D.’de dünyaya geldi. 1975yılında, Saegertown Lisesi’nden mezun oldu ve henüz 16 yaşındayken Edinboro Üniversitesi’ne kaydoldu. Üniversitede okuduğu sırada geçimini sağlamk için Mc Donalds’da kasiyer olarak çalışan Stone’un talihi, 1975 yılında katıldığı Miss Pennsylvania güzellik yarışmasını kazanması ile değişti.

Miss Pennsylvania’yı kazanmasının ardından modellik ve reklam oyunculuğu yapan Stone, model olarak kariyerine devam etmek için üniversiteden ayrıldı ve New Jersey’e yerleşti. Burger King, Maybelline gibi pek çok markanın .T.V. deki yüzü olan ünlü oyuncu, Ford Modellik Ajansı’na kaydolarak modellik kariyerini ilerletti

Stone’un kadrosunda yer aldığı ilk film, Woody Allen imzalı Stardust Memoriesoldu. Bu filmi 1981 tarihli , Deadly Blessing, 1985 tarihli King Solomon’s Minesve 1988 tarihli Action Jackson izledi. 1987 yılında rol aldığı macera filmi Allan Quatermain and the Lost City of Gold ile Razzie Ödülleri’nde En Kötü Oyuncudalında aday gösterilen Stone, ünlü T.V. dizisi MacGyver’ın yapımcısı Michael Greenburg ile 1985 yılında evlendi; fakat çift geçimsizlik nedeniyle 1987 yılında boşandı.

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger ile beraber rol aldığı bilimkurgu filmi Total Recall, Stone’a şöhretin kapılarını açan ilk yapım oldu. Total Recall’ın çekimleri için ağır fizik egzersizleri yapan ve Tae Kwon Do öğrenen yıldız oyuncu, filmin vizyona girmesinin ardından ünlü erkek dergisi Playboy’a soyundu.

Basic Instinct (Temel İçgüdü), 1992 yılında vizyona girdi ve muhafazakar kesimden yoğun tepki aldı. Stone’un biseksiel bir seri katili canlandırdığı film, aşırı çıplaklık ve seks sahneleri yüzünden 16 yaş sınırı ile sinemalarda oynadı. Stone’un canlandırdığı yazar / katil Catherine Tramell karakteri, kendisinden önce dönemin ünlü yıldızları Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh ve Julia Roberts’a teklif edilse de, hiçbiri rolün gerektirdiği çıplaklığı kabul etmeyerek filmde rol almadılar. Sinema izleyicileri ve eleştirmenleri tarafından iyi notlar alan Temel İçgüdü’nün vizyona girmesinin ardından Sharon Stone, People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 kadınından birisi olarak seçildi.



Stone, 1995 yılında, Robert De Niro ile beraber başrollerini paylaştığı ve Martin Scorsese tarafından yönetilen Casino adlı drama filmi ile En İyi Kadın Oyuncudalında Altın Küre ödülü kazandı.

Uzun bir aradan sonra, 2004 yapımı Catwoman ile beyaz perdeye geri dönen Stone, 2006 yılında vizyona giren Temel İçgüdü 2’de de başrolü oynadı. Her iki filmin de düşük gişe hasılatları yapması ve de eleştirmenler tarafından beğenilmemesi sebebiyle aradığı başarıyı yakalayamayan Stone, son olarak 2008yılında Five Dollars a Day ve 2009 yılında Streets of Blood adlı filmlerde rol aldı.

Sinema yapımlarının yanı sıra The Practice ve Law & Order gibi ünlü dizilerde de konuk oyuncu olarak yer alan Sharon Stone, 2004 yılında Türk dizisi Kurtlar Vadisi’nde de konuk oyuncu olarak yer aldı.