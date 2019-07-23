Sharon Tate Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
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SHARON TATE KİMDİR?
Doğum tarihi : 24.Ocak.1943 Ölüm tarihi : 09.Ağustos.1969
Sharon Tate kaç yaşında öldü : 26
Kilo & Boy :
Burcu : Kova
Meslek : Model, Sinema Oyuncusu
Sharon Tate doğum yeri : Dallas, Texas, ABD
Ölüm yeri : Los Angeles, California, ABD
SHARON TATE BİYOGRAFİSİ
Sharon Marie Tate, 24 Ocak 1943 tarihinde Dallas, Texas’da doğmuştur. Babası Paul Tate ve annesi Doris Tate’dir. 2 kız kardeşi vardır. Babası asker olduğu için 16 yaşına kadar altı farklı şehirde yaşadı. 1959'da Miss Richland, 1960'da Miss Washington güzeli olarak seçildi. 1960 yılında babası İtalya’da Verona’ya tayin olunca , orada "Stars and Stripes" adlı ordu dergisine kapak kızı olunca küçük çaplı bir ün kazandı. Bunun üzerine film teklifleri aldı.
İlk işini 1961'de şarkıcı Pat Boone ile bir reklamda oynarak aldı. Aile 1962'de Amerika'ya döndü. 1966 yılında Eye of the Devil filminde oynadı.
Tv de küçük rollerde gözüktükten sonra çeşitli komedi filmlerinde oynayarak ünlü oldu.
Sharon Tate, 20 Ocak 1968 tarihinde ünlü yönetmen Roman Polanski'yle Londra'da evlendi.
Sharon Tate, 09 Ağustos 1969 tarihinde 8,5 aylık hamileyken Charles Manson'ın dört müridi tarafından evinde 26 yaşındayken öldürüldü.
Filmleri :
1969 - The Thirteen Chairs
1969 - The Wrecking Crew
1967 - Valley of the Dolls
1967 - Don't Make Waves
1967 - The Fearless Vampire Killers
1966 - Eye of the Devil
1963-1965 - The Beverly Hillbillies (Dizi)
1965 - The Man from U.N.C.L.E."( Dizi)
1963 - Mister Ed (Dizi)
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