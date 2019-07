Sharon Tate Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SHARON TATE KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Ocak.1943 Ölüm tarihi : 09.Ağustos.1969

Sharon Tate kaç yaşında öldü : 26

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Model, Sinema Oyuncusu

Sharon Tate doğum yeri : Dallas, Texas, ABD

Ölüm yeri : Los Angeles, California, ABD

SHARON TATE BİYOGRAFİSİ

Sharon Marie Tate, 24 Ocak 1943 tarihinde Dallas, Texas’da doğmuştur. Babası Paul Tate ve annesi Doris Tate’dir. 2 kız kardeşi vardır. Babası asker olduğu için 16 yaşına kadar altı farklı şehirde yaşadı. 1959'da Miss Richland, 1960'da Miss Washington güzeli olarak seçildi. 1960 yılında babası İtalya’da Verona’ya tayin olunca , orada "Stars and Stripes" adlı ordu dergisine kapak kızı olunca küçük çaplı bir ün kazandı. Bunun üzerine film teklifleri aldı.

İlk işini 1961'de şarkıcı Pat Boone ile bir reklamda oynarak aldı. Aile 1962'de Amerika'ya döndü. 1966 yılında Eye of the Devil filminde oynadı.

Tv de küçük rollerde gözüktükten sonra çeşitli komedi filmlerinde oynayarak ünlü oldu.

Sharon Tate, 20 Ocak 1968 tarihinde ünlü yönetmen Roman Polanski'yle Londra'da evlendi.

Sharon Tate, 09 Ağustos 1969 tarihinde 8,5 aylık hamileyken Charles Manson'ın dört müridi tarafından evinde 26 yaşındayken öldürüldü.



Filmleri :

1969 - The Thirteen Chairs

1969 - The Wrecking Crew

1967 - Valley of the Dolls

1967 - Don't Make Waves

1967 - The Fearless Vampire Killers

1966 - Eye of the Devil

1963-1965 - The Beverly Hillbillies (Dizi)

1965 - The Man from U.N.C.L.E."( Dizi)

1963 - Mister Ed (Dizi)