Shaune Mogaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaune Mogaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaune Mogaila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaune Mogaila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaune Mogaila 17 Haziran 1995 tarihinde Ga-Mashashane, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Shaune Mokete Mogaila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaune Mogaila Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shaune Mogaila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shaune Mogaila'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaune Mogaila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/shagray_ms11

http://www.instagram.com/mogaila_12/

Shaune Mogaila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaune Mogaila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaune Mogaila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaune Mogaila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Black Aces

1 Temmuz 2017 yılında Johannesburg

3 Ekim 2018 yılında Highlands Park

22 Eylül 2020 yılında TS Galaxy FC

31 Ocak 2022 yılında Royal AM

Shaune Mogaila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaune Mogaila şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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