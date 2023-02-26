Shavit Mazal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shavit Mazal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shavit Mazal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shavit Mazal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shavit Mazal 29 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שביט מזל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shavit Mazal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shavit Mazal'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shavit Mazal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shavit Mazal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shavit Mazal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shavit Mazal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

11 Şubat 2021 yılında H. Kfar Shalem

30 Haziran 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

18 Temmuz 2021 yılında AS Ashdod

30 Haziran 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Şubat 2023 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2023 yılında Hapoel Tel Aviv

Shavit Mazal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shavit Mazal şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Shavit Mazal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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