Shavkat Salomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shavkat Salomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shavkat Salomov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shavkat Salomov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shavkat Salomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shavkat Salomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shavkat Salomov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shavkat Salomov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shavkat Salomov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shavkat Salomov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shavkat Salomov 13 Kasım 1985 tarihinde Bukhara şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шавкат Расулович Саломов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shavkat Salomov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shavkat Salomov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shavkat Salomov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shavkat Salomov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shavkat Salomov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Shavkat Salomov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shavkat Salomov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2007 yılında Bunyodkor

22 Şubat 2013 yılında Zhetysu

18 Şubat 2014 yılında Shakhter K.

4 Şubat 2015 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

24 Ocak 2017 yılında Atyrau

8 Ocak 2018 yılında FK Buxoro

1 Mart 2019 yılında Surkhon

12 Ocak 2021 yılında FK Buxoro

11 Temmuz 2022 yılında Sogdiana

Shavkat Salomov kimdir

Shavkat Salomov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shavkat Salomov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Shavkat Salomov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 27 numaralı formasıyla 13 Ekim 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shavkat Salomov nereli

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