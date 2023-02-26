Shawkan Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shawkan Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shawkan Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shawkan Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shawkan Mohammed 6 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shawkan Mohammed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shawkan Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Shawkan Mohammed'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shawkan Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shawkan Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shawkan Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shawkan Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2021 yılında Accra Lions

Shawkan Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shawkan Mohammed şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.