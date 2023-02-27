Shawn Van Eerden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shawn Van Eerden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shawn Van Eerden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shawn Van Eerden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shawn Van Eerden 16 Nisan 2004 tarihinde —, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Japonya,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Shawn Tyler Nozawa van Eerden / ヴァン イヤーデン ショーン şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shawn Van Eerden Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shawn Van Eerden'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shawn Van Eerden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shawn Van Eerden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shawn Van Eerden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shawn Van Eerden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC

Shawn Van Eerden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shawn Van Eerden şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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