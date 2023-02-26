Shay Elias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shay Elias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shay Elias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shay Elias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shay Elias 25 Şubat 1999 tarihinde Herzliya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da שי אליאס şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shay Elias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Shay Elias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shay Elias'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Shay Elias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shay Elias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shay Elias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shay Elias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

18 Eylül 2019 yılında Ness Ziona

31 Temmuz 2020 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2022 yılında H. Beer Sheva

Shay Elias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shay Elias şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Shay Elias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 19 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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