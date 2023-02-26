Shay Konstantin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shay Konstantin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shay Konstantin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shay Konstantin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shay Konstantin 27 Haziran 1996 tarihinde Holon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da שי קונסטנטיני şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shay Konstantin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Shay Konstantin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shay Konstantin'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shay Konstantin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shay Konstantin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shay Konstantin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shay Konstantin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bnei Yehuda

16 Ocak 2018 yılında H.Nazareth Illit

30 Haziran 2018 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Netanya

Shay Konstantin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shay Konstantin şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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