Shayan Mosleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shayan Mosleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shayan Mosleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shayan Mosleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shayan Mosleh 25 Haziran 1993 tarihinde Roudbar, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Shayan Mosleh Taklimi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shayan Mosleh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shayan Mosleh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Shayan Mosleh'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shayan Mosleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shayan Mosleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shayan Mosleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shayan Mosleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Esteghlal U19

1 Temmuz 2012 yılında Esteghlal U21

1 Temmuz 2014 yılında Damash Gilan

1 Temmuz 2015 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2017 yılında Persepolis

5 Ağustos 2019 yılında Sepahan

20 Eylül 2021 yılında Gol Gohar

Shayan Mosleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shayan Mosleh şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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