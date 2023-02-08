Shaylon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaylon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaylon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaylon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaylon 27 Nisan 1997 tarihinde Modelo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Shaylon Kallyson Cardozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaylon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Shaylon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shaylon'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shaylon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shaylon/

Shaylon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shaylon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shaylon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaylon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2015 yılında São Paulo U20

31 Aralık 2016 yılında Chapecoense

25 Ocak 2017 yılında São Paulo

1 Ocak 2019 yılında EC Bahia

31 Aralık 2019 yılında São Paulo

6 Ekim 2020 yılında Goiás EC

28 Şubat 2021 yılında São Paulo

28 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

Shaylon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaylon şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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