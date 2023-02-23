Shayon Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shayon Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shayon Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shayon Harrison ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shayon Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shayon Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shayon Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shayon Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shayon Harrison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shayon Harrison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shayon Harrison 13 Temmuz 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Shayon Adam Harrison şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shayon Harrison Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Shayon Harrison, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shayon Harrison'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shayon Harrison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ShayonHarrison

http://www.instagram.com/shayharrison/

Shayon Harrison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shayon Harrison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Shayon Harrison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shayon Harrison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U21

20 Ocak 2017 yılında Yeovil Town

20 Şubat 2017 yılında Tottenham U23

31 Ocak 2018 yılında Southend United

31 Mayıs 2018 yılında Tottenham U23

1 Şubat 2019 yılında Melbourne City

30 Haziran 2019 yılında Tottenham U23

29 Temmuz 2019 yılında Almere City

8 Şubat 2021 yılında AFC Wimbledon

11 Ağustos 2021 yılında FC Morecambe

1 Mart 2022 yılında Hayes & Yeading

25 Ağustos 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Shayon Harrison kimdir

Shayon Harrison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shayon Harrison şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tottenham Hotspur (2013-2015)

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Shayon Harrison nereli

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