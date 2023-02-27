Shefit Shefiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefit Shefiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shefit Shefiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shefit Shefiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shefit Shefiti 19 Şubat 1998 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shefit Shefiti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shefit Shefiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Shefit Shefiti'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shefit Shefiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shefit Shefiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shefit Shefiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shefit Shefiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shkendija

1 Ocak 2020 yılında Renova

2 Eylül 2022 yılında FC Prishtina

Shefit Shefiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shefit Shefiti şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Shefit Shefiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.