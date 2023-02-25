Shefki Aliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefki Aliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shefki Aliti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shefki Aliti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.