Shefki Aliti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shefki Aliti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shefki Aliti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shefki Aliti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shefki Aliti 27 Temmuz 2003 tarihinde Bujanoc şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan,Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shefki Aliti Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SML yapmaktadır. Shefki Aliti, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shefki Aliti'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shefki Aliti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shefki Aliti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında KF 2 Korriku
17 Ocak 2023 yılında KF Erzeni
Shefki Aliti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shefki Aliti şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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