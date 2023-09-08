Shell Türkiye, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlara desteklerini sürdüren Shell Türkiye, afet bölgesinde 20 farklı noktada kurduğu merkezlerle çocukların, gençlerin ve kadınların yanında olmaya devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Shell Türkiye, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlara desteklerini sürdüren Shell Türkiye, afet bölgesinde 20 farklı noktada kurduğu merkezlerle çocukların, gençlerin ve kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Shell Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından iyileşme ve kalkınma için çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış sosyal ve duygusal destek programları sunuyor. Bu çerçevede Shell, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile güçlü bir dayanışma ağı oluşturdu. Aynı zamanda Kadınların Elinden sosyal girişimi iş birliğiyle depremden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini Shell Select Marketlerde satışa sunarak, gelir elde etmelerinde rol alıyor.

Hatay Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent'te TEGV iş birliğiyle kurulan Shell Öğrenim Birimi, Belen'deki Basketbol Köyü Konteyner Kent'te TOG iş birliğiyle kurulan Shell Destek Merkezi ve Hatay - İzmir Konteyner Kent'teki TKDF Shell Mor Yerleşkenin açılışları 7 Eylül tarihinde yapıldı.

Açılışlar sebebiyle düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, başlattıkları dayanışma hareketinin güçlenerek devam ettiğine işaret ederek, "6 Şubat depremlerinden sonra tabii ilk tepkimiz insanların enkaz altından çıkarılabilmesi, çıkanların da hayatlarını sürdürebilmesi için bölgenin enerji ve akaryakıt ihtiyacını karşılamak yönünde oldu. Bu yönde çok yoğun çalıştık. O dönemde ayrıca diğer ürünlerimizle de ve maddi olarak da destekte bulunmaya çalıştık. Sonraki dönemde de daha kalıcı olarak daha uzun vadeli neler yapabiliriz diye baktığımızda bölgede en çok etkilenen kesimlerin; çocuklar, gençler ve kadınlar olduğunu gördük. Bu çerçevede de 3 tane sivil toplum kuruluşuyla çalıştık. Bunlarla beraber 4 ilimizde 20 noktada psikolojik ve sosyal destek eğitim merkezleri kurma kararı aldık. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla bu noktaları oluşturduk. Bugünkü açılışlarda birkaç güzel örneğini görme şansımız oldu. Tabii her bu bölgeye geldiğimiz gibi bir yanda ağır bir hüzün ama öbür taraftan da ileriye doğru ümit hissediyoruz. Bu merkezlerin çalıştığını görmek, çocuklara, kadınlara, gençlere faydalı olduğumuzu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Shell Türkiye, afet bölgesinde iyileşme ve dönüşüm için çalışıyor

Shell, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya'daki konteyner kentlerdeki toplam 12 öğrenim biriminin 8'i tamamlandı, 4'ü ise kurulma aşamasında. Bu merkezlerde çocuklara eğitim ve sosyal etkileşim imkanları sunarak iyileşme sürecine katkı sağladıklarını belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı " Shell Türkiye ile birlikte bir süredir deprem bölgesinde konteyner kentlerde öğrenim birimleri açmak üzere çalışmaları sürdürüyorduk. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antakya'da Hatay'da toplam 12 öğrenim biriminin 8 adedinin kurulumu tamamlandı. 4'ünün planlaması ve kurulum aşaması devam ediyor" diye konuştu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Kahramanmaraş ve Hatay'da 6-17 yaş ve 18-25 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için Shell Türkiye iş birliğiyle 2 destek merkezi kurulduğunu ifade ederek "Bugün şuanda Hatay'da Belen'deyiz. Belen'de Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı destek merkezinin açılışındayız. Bu merkezi Shell Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirdik. Depremin birinci gününden beri bölgedeyiz" şeklinde konuştu.

Shell Türkiye ile birlikte 6 Mor Yerleşke kuruldu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Shell Türkiye iş birliğiyle Hatay ve Malatya'da 6 Mor Yerleşke kurulduğunu ve bu merkezlerin kadınlara güvenli bir alan sunduğunu ifade ederek, "Bu bölgede 6 yerleşke yapıyoruz, bu 6 yerleşkenin tamamını finanse etti Shell Mor Yerleşkenin ana işlevi kadınların, yaşlıların, engellilerin ve çocukların bu süreçte güvenli alanlar içerisinde yer almasıydı. Shell ile 1 yıllık bir birlikteliğimiz olacak. Bu 1 yılda Mor Yerleşkelerde bu güvenli alanlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Shell Türkiye, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

Shell Türkiye, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

Shell Türkiye, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

Shell Türkiye, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Son Haberler
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Sıcak havayı gören oraya koştu
Sıcak havayı gören oraya koştu
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!