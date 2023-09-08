Shell Türkiye, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor

Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlara desteklerini sürdüren Shell Türkiye, afet bölgesinde 20 farklı noktada kurduğu merkezlerle çocukların, gençlerin ve kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Shell Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından iyileşme ve kalkınma için çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış sosyal ve duygusal destek programları sunuyor. Bu çerçevede Shell, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile güçlü bir dayanışma ağı oluşturdu. Aynı zamanda Kadınların Elinden sosyal girişimi iş birliğiyle depremden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini Shell Select Marketlerde satışa sunarak, gelir elde etmelerinde rol alıyor.

Hatay Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent'te TEGV iş birliğiyle kurulan Shell Öğrenim Birimi, Belen'deki Basketbol Köyü Konteyner Kent'te TOG iş birliğiyle kurulan Shell Destek Merkezi ve Hatay - İzmir Konteyner Kent'teki TKDF Shell Mor Yerleşkenin açılışları 7 Eylül tarihinde yapıldı.

Açılışlar sebebiyle düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, başlattıkları dayanışma hareketinin güçlenerek devam ettiğine işaret ederek, "6 Şubat depremlerinden sonra tabii ilk tepkimiz insanların enkaz altından çıkarılabilmesi, çıkanların da hayatlarını sürdürebilmesi için bölgenin enerji ve akaryakıt ihtiyacını karşılamak yönünde oldu. Bu yönde çok yoğun çalıştık. O dönemde ayrıca diğer ürünlerimizle de ve maddi olarak da destekte bulunmaya çalıştık. Sonraki dönemde de daha kalıcı olarak daha uzun vadeli neler yapabiliriz diye baktığımızda bölgede en çok etkilenen kesimlerin; çocuklar, gençler ve kadınlar olduğunu gördük. Bu çerçevede de 3 tane sivil toplum kuruluşuyla çalıştık. Bunlarla beraber 4 ilimizde 20 noktada psikolojik ve sosyal destek eğitim merkezleri kurma kararı aldık. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla bu noktaları oluşturduk. Bugünkü açılışlarda birkaç güzel örneğini görme şansımız oldu. Tabii her bu bölgeye geldiğimiz gibi bir yanda ağır bir hüzün ama öbür taraftan da ileriye doğru ümit hissediyoruz. Bu merkezlerin çalıştığını görmek, çocuklara, kadınlara, gençlere faydalı olduğumuzu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Haberin Devamı

Shell Türkiye, afet bölgesinde iyileşme ve dönüşüm için çalışıyor

Shell, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya'daki konteyner kentlerdeki toplam 12 öğrenim biriminin 8'i tamamlandı, 4'ü ise kurulma aşamasında. Bu merkezlerde çocuklara eğitim ve sosyal etkileşim imkanları sunarak iyileşme sürecine katkı sağladıklarını belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı " Shell Türkiye ile birlikte bir süredir deprem bölgesinde konteyner kentlerde öğrenim birimleri açmak üzere çalışmaları sürdürüyorduk. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antakya'da Hatay'da toplam 12 öğrenim biriminin 8 adedinin kurulumu tamamlandı. 4'ünün planlaması ve kurulum aşaması devam ediyor" diye konuştu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Kahramanmaraş ve Hatay'da 6-17 yaş ve 18-25 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için Shell Türkiye iş birliğiyle 2 destek merkezi kurulduğunu ifade ederek "Bugün şuanda Hatay'da Belen'deyiz. Belen'de Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı destek merkezinin açılışındayız. Bu merkezi Shell Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirdik. Depremin birinci gününden beri bölgedeyiz" şeklinde konuştu.

Shell Türkiye ile birlikte 6 Mor Yerleşke kuruldu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Shell Türkiye iş birliğiyle Hatay ve Malatya'da 6 Mor Yerleşke kurulduğunu ve bu merkezlerin kadınlara güvenli bir alan sunduğunu ifade ederek, "Bu bölgede 6 yerleşke yapıyoruz, bu 6 yerleşkenin tamamını finanse etti Shell Mor Yerleşkenin ana işlevi kadınların, yaşlıların, engellilerin ve çocukların bu süreçte güvenli alanlar içerisinde yer almasıydı. Shell ile 1 yıllık bir birlikteliğimiz olacak. Bu 1 yılda Mor Yerleşkelerde bu güvenli alanlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler yararlanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)