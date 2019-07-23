Shelley Duvall Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SHELLEY DUVALL KİMDİR?
Doğum tarihi : 07.Temmuz.1949
Shelley Duvall kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Meslek : Sinema Oyuncusu
Shelley Duvall doğum yeri : 1949 ABD
SHELLEY DUVALL BİYOGRAFİSİ
Shelley Duvall, 7 Temmuz 1949 tarihinde ABD.’de doğmuştur.
1970 yılında “Brewster McCloud” filmi ile sinema hayatına başladı. 1974 yılında “Thieves Like Us” filmi ile iyi bir çıkış yapan Shelley Duvall, 1977 yılında çevrilen “3 Women” (3 kadın) filmi ile tanındı. 1980 yılında ise The Shining ve Popeye filmleri ile hafızalara kazındı.
Shelley Duvall, 1981 yılında kendi yapım şirketi, “Platypus Productions”u kurdu. 1984 yılında “Masal Tiyatrosu” adı altında klasik masallara dayalı hafta sonları sabah yayınlanan bir proğram yaptı.
Bu program başlarken sunucu " Merhaba ben Shelley Duvall, Masal Tiyatrosu'na hoşgeldiniz" derdi. Her hafta ünlü bir masalın filmini gösterir, Rapunzel, Çizmeli Kedi, Parmak Çocuk, Güzel ve Çirkin gibi. Her bölümde Shelly Duvall'in ünlü artist arkadaşları rol alırlardı. Mesela Uyuyan Güzel'de yakışıklı prensi Süpermen Christopher Reeve oynamıştı.
Filmleri :
2002 - Under The Mimosa
2002 - Manna from Heaven
2000 - Dreams in the Attic
2000 - Boltneck
1999 - The 4th Floor
1998 - Home Fries
1998 - Casper Meets Wendy
1998 - Tale of the Mummy
1997 - Alone
1997 - RocketMan
1997 - Twilight of the Ice Nymphs
1997 - Changing Habits
1997 - My Teacher Ate My Homework
1996 - The Portrait of a Lady
1995 - Underneath
1993 - Sesame Street Stays Up Late!
1992 - Shelley Duvall's Bedtime Stories
1991 - Suburban Commando
1991 - Frogs!
1990 - Mother Goose Rock 'n' Rhyme
1987 - Roxanne
1987 - Frog
1984 - Frankenweenie
1984 - Booker
1981 - Time Bandits
1980 - Popeye
1980 - The Shining
1977 - Annie Hall
1977 - 3 Women
1976 - Bernice Bobs Her Hair
1976 - Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson
1975 - Nashville
1974 - Thieves Like Us
1971 - McCabe & Mrs. Miller
1970 - Brewster McCloud
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