Shelley Duvall Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHELLEY DUVALL KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Temmuz.1949

Shelley Duvall kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu

Shelley Duvall doğum yeri : 1949 ABD

SHELLEY DUVALL BİYOGRAFİSİ

Shelley Duvall, 7 Temmuz 1949 tarihinde ABD.’de doğmuştur.

1970 yılında “Brewster McCloud” filmi ile sinema hayatına başladı. 1974 yılında “Thieves Like Us” filmi ile iyi bir çıkış yapan Shelley Duvall, 1977 yılında çevrilen “3 Women” (3 kadın) filmi ile tanındı. 1980 yılında ise The Shining ve Popeye filmleri ile hafızalara kazındı.

Shelley Duvall, 1981 yılında kendi yapım şirketi, “Platypus Productions”u kurdu. 1984 yılında “Masal Tiyatrosu” adı altında klasik masallara dayalı hafta sonları sabah yayınlanan bir proğram yaptı.

Bu program başlarken sunucu " Merhaba ben Shelley Duvall, Masal Tiyatrosu'na hoşgeldiniz" derdi. Her hafta ünlü bir masalın filmini gösterir, Rapunzel, Çizmeli Kedi, Parmak Çocuk, Güzel ve Çirkin gibi. Her bölümde Shelly Duvall'in ünlü artist arkadaşları rol alırlardı. Mesela Uyuyan Güzel'de yakışıklı prensi Süpermen Christopher Reeve oynamıştı.



Filmleri :

2002 - Under The Mimosa

2002 - Manna from Heaven

2000 - Dreams in the Attic

2000 - Boltneck

1999 - The 4th Floor

1998 - Home Fries

1998 - Casper Meets Wendy

1998 - Tale of the Mummy

1997 - Alone

1997 - RocketMan

1997 - Twilight of the Ice Nymphs

1997 - Changing Habits

1997 - My Teacher Ate My Homework

1996 - The Portrait of a Lady

1995 - Underneath

1993 - Sesame Street Stays Up Late!

1992 - Shelley Duvall's Bedtime Stories

1991 - Suburban Commando

1991 - Frogs!

1990 - Mother Goose Rock 'n' Rhyme

1987 - Roxanne

1987 - Frog

1984 - Frankenweenie

1984 - Booker

1981 - Time Bandits

1980 - Popeye

1980 - The Shining

1977 - Annie Hall

1977 - 3 Women

1976 - Bernice Bobs Her Hair

1976 - Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson

1975 - Nashville

1974 - Thieves Like Us

1971 - McCabe & Mrs. Miller

1970 - Brewster McCloud