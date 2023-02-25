Shenchao Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shenchao Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shenchao Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shenchao Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shenchao Wang 8 Şubat 1989 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王燊超 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shenchao Wang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shenchao Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2005 tarihinde katılmıştır. Shenchao Wang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Shenchao Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shenchao Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shenchao Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shenchao Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında SH East Asia

Shenchao Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shenchao Wang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shenchao Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 4 numaralı formasıyla 7 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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