Shend Kelmendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shend Kelmendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shend Kelmendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shend Kelmendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shend Kelmendi 21 Eylül 1994 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shend Kelmendi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Shend Kelmendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Shend Kelmendi'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shend Kelmendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shend Kelmendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shend Kelmendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shend Kelmendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Prishtina

22 Temmuz 2017 yılında KF Trepca 89

10 Ağustos 2017 yılında KF Skënderbeu

20 Ocak 2018 yılında KF Trepca 89

30 Haziran 2018 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2018 yılında FC Llapi

1 Ocak 2019 yılında KF Flamurtari

6 Ağustos 2020 yılında SC Gjilani

Shend Kelmendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shend Kelmendi şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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