Sheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sheng Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sheng Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sheng Liu 8 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘盛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sheng Liu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sheng Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sheng Liu'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sheng Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sheng Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sheng Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sheng Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2015 yılında TJ Songjiang

28 Şubat 2018 yılında MX Techand

5 Ağustos 2020 yılında WH Three Towns

9 Nisan 2021 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2021 yılında WH Three Towns

19 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Sheng Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sheng Liu şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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